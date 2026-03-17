Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал близорукой позицию Турции по Крыму.
"Нежелание Турции признавать очевидные факты в отношении российского статуса Крыма говорит о политической близорукости и необъективности. Подобные заявления оскорбительны для жителей Крыма. Референдум был проведен законно и соответствует международному праву", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Россия не собирается ни с кем обсуждать российский статус полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
