Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловала приговор - РИА Новости, 17.03.2026
05:30 17.03.2026 (обновлено: 07:17 17.03.2026)
Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловала приговор
Защита нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловала приговор

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Защита нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор", — рассказал собеседник агентства.
Умер еще один пострадавший во время теракта в "Крокусе"
15 марта, 10:44
Кто именно из фигурантов дела обжаловал вердикт, он не уточнил.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе", включая четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоду*, Мухаммадсобира Файзова* и Шамсидина Фаридуни* — к пожизненным срокам, еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших более 200 миллионов рублей. СК выяснил, что преступление совершили в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.
