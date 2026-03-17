Защита фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловала приговор

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Защита нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

« "В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор", — рассказал собеседник агентства.

Кто именно из фигурантов дела обжаловал вердикт, он не уточнил.

Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в " Крокусе ", включая четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоду*, Мухаммадсобира Файзова* и Шамсидина Фаридуни* — к пожизненным срокам, еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших более 200 миллионов рублей. СК выяснил, что преступление совершили в интересах руководства Украины . Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас разыскивают двух организаторов и четырех террористов, причастных к атаке.

Теракт в " Крокус Сити Холле " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.