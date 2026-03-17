"Избавился от тела". Почему задавивший подростка мигрант избежал тюрьмы

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Общественники из Совета по правам человека при президенте России просят Верховный суд обратить внимание на приговор 35-летнему Саидахмаду Фатоеву. Работая на тракторе, он случайно наехал на помогавшего ему подростка. Сбросив труп в реку, уверял родителей мальчика, что не знает, где он. О том, какое наказание назначили мигранту и почему с вердиктом многие не согласны, — в материале РИА Новости.

Загадочное исчезновение

В конце весны прошлого года в деревне Нижнево Дмитровского района Московской области пропал 13-летний подросток. Родители обратились в полицию.

Семья перебралась в Россию из ближнего зарубежья, взрослые трудились на агроферме. Подростка тоже к этому привлекали. Утром 28 мая его как раз отправили помогать Саидахмаду Фатоеву. Он должен был разровнять дорогу к полю.

Мать мальчика сообщила полицейским, что уже пообщалась с Фатоевым и он ничего не знает. Мигрант тоже участвовал в поисках, продолжавшихся несколько дней.

Когда же сотрудники уголовного розыска обратились к нему, тот оказал сопротивление. "Они подошли, представились и, предъявив служебные удостоверения, <...> потребовали проследовать в служебный автомобиль, — говорится в решении суда. — Фатоев ответил категорическим отказом, стал материться. <...> Угрожал физической расправой и неприятностями по службе".

Его оштрафовали на две тысячи рублей. Мигрант твердил, что ничего не знает. По его словам, в то утро помощник отпросился с работы и куда-то ушел. Правду сказал лишь спустя шесть дней.

"Подозреваемый, управляя трактором с установленным на него культиватором, наехал на находящегося рядом ребенка, — проинформировали в ГСУ СКР по Московской области. — Он скончался на месте, а подозреваемый сбросил тело в реку, где его впоследствии обнаружили рыбаки".

© Фото : ГСУ СКР по Московской области Фатоев на следственном эксперименте

Возбудили уголовное дело по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности". Фатоева по решению суда отправили в СИЗО.

Непослушный подросток

В августе материалы расследования передали в Дмитровский городской суд. Фатоев признал вину, но указал на проблемное поведение подростка.

"Охарактеризовать его можно как непослушного мальчика с плохим характером, — сказал он. — Никого не слушал, не воспринимал критику, иногда убегал из дома, ругался по любому поводу. Помогал в работе, но не целый день".

Утром 28 мая, утверждал обвиняемый, подросток сам попросил взять его с собой на пашню, потому что накануне поругался с матерью. Фатоев объяснил задачу: разравнивать лопатой землю перед трактором, чтобы тот не застрял в колее.

"Приехав на место, обвиняемый высадил подростка и сказал ему идти за трактором, после чего включил культиватор и поехал вперед, — говорится в материалах дела. — Однако, заметив в зеркало заднего вида, что мальчик залез на культиватор, Фатоев заглушил мотор и предупредил помощника, что так делать нельзя, потому что движущиеся детали могут его перемолоть".

Едва трактор двинулся дальше, подросток вновь прыгнул на культиватор, но на этот раз неудачно: попал в так называемый барабан. Спустя некоторое время культиватор "выплюнул" мальчика, уже истекающего кровью.

"Из гортани раздавался хрип, но пульса при этом не было", — уверял следователей подозреваемый. Испугавшись, он положил тело на переднюю часть трактора, подвез к навесному мосту и сбросил в реку.

Путь исправления

Суд отметил: мигрант работал на тракторе, не имея соответствующей квалификации, и несчастье случилось "ввиду отсутствия специальных знаний, дающих право на управление указанным транспортным средством".

"Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние и полное признание вины, а также добровольное возмещение потерпевшему имущественного и морального вреда, причиненных в результате преступления, — говорится в вердикте. — Отягчающие обстоятельства отсутствуют. Учитывая это, суд полагает, что исправление возможно путем назначения наказания в виде исправительных работ на пять месяцев".

И Фатоева сразу освободили, поскольку до вынесения приговора он находился в СИЗО. Решение вступило в законную силу, однако на него обратили внимание общественники.

"Судебный департамент Верховного суда и правоохранительные органы должны разобраться в тех мотивациях, которые сподвигли судью вынести столь мягкое наказание, — написал в своем ТГ-канале член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов. — Любой, даже начинающий юрист сможет насчитать тут несколько составов преступления, предусматривающих немалые сроки. Во всяком случае, мы не оставим эту историю без внимания и постараемся довести ее до справедливого результата".