"Избавился от тела". Почему задавивший подростка мигрант избежал тюрьмы - РИА Новости, 17.03.2026
08:00 17.03.2026 (обновлено: 08:06 17.03.2026)
"Избавился от тела". Почему задавивший подростка мигрант избежал тюрьмы
"Избавился от тела". Почему задавивший подростка мигрант избежал тюрьмы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Общественники из Совета по правам человека при президенте России просят Верховный суд обратить внимание на приговор 35-летнему Саидахмаду Фатоеву. Работая на тракторе, он случайно наехал на помогавшего ему подростка. Сбросив труп в реку, уверял родителей мальчика, что не знает, где он. О том, какое наказание назначили мигранту и почему с вердиктом многие не согласны, — в материале РИА Новости.

Загадочное исчезновение

В конце весны прошлого года в деревне Нижнево Дмитровского района Московской области пропал 13-летний подросток. Родители обратились в полицию.
Семья перебралась в Россию из ближнего зарубежья, взрослые трудились на агроферме. Подростка тоже к этому привлекали. Утром 28 мая его как раз отправили помогать Саидахмаду Фатоеву. Он должен был разровнять дорогу к полю.
Мать мальчика сообщила полицейским, что уже пообщалась с Фатоевым и он ничего не знает. Мигрант тоже участвовал в поисках, продолжавшихся несколько дней.
Когда же сотрудники уголовного розыска обратились к нему, тот оказал сопротивление. "Они подошли, представились и, предъявив служебные удостоверения, <...> потребовали проследовать в служебный автомобиль, — говорится в решении суда. — Фатоев ответил категорическим отказом, стал материться. <...> Угрожал физической расправой и неприятностями по службе".
Его оштрафовали на две тысячи рублей. Мигрант твердил, что ничего не знает. По его словам, в то утро помощник отпросился с работы и куда-то ушел. Правду сказал лишь спустя шесть дней.
"Подозреваемый, управляя трактором с установленным на него культиватором, наехал на находящегося рядом ребенка, — проинформировали в ГСУ СКР по Московской области. — Он скончался на месте, а подозреваемый сбросил тело в реку, где его впоследствии обнаружили рыбаки".
Фатоев на следственном эксперименте
Возбудили уголовное дело по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности". Фатоева по решению суда отправили в СИЗО.

Непослушный подросток

В августе материалы расследования передали в Дмитровский городской суд. Фатоев признал вину, но указал на проблемное поведение подростка.
"Охарактеризовать его можно как непослушного мальчика с плохим характером, — сказал он. — Никого не слушал, не воспринимал критику, иногда убегал из дома, ругался по любому поводу. Помогал в работе, но не целый день".
Утром 28 мая, утверждал обвиняемый, подросток сам попросил взять его с собой на пашню, потому что накануне поругался с матерью. Фатоев объяснил задачу: разравнивать лопатой землю перед трактором, чтобы тот не застрял в колее.
"Приехав на место, обвиняемый высадил подростка и сказал ему идти за трактором, после чего включил культиватор и поехал вперед, — говорится в материалах дела. — Однако, заметив в зеркало заднего вида, что мальчик залез на культиватор, Фатоев заглушил мотор и предупредил помощника, что так делать нельзя, потому что движущиеся детали могут его перемолоть".
Едва трактор двинулся дальше, подросток вновь прыгнул на культиватор, но на этот раз неудачно: попал в так называемый барабан. Спустя некоторое время культиватор "выплюнул" мальчика, уже истекающего кровью.
"Из гортани раздавался хрип, но пульса при этом не было", — уверял следователей подозреваемый. Испугавшись, он положил тело на переднюю часть трактора, подвез к навесному мосту и сбросил в реку.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия

Путь исправления

Суд отметил: мигрант работал на тракторе, не имея соответствующей квалификации, и несчастье случилось "ввиду отсутствия специальных знаний, дающих право на управление указанным транспортным средством".
"Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние и полное признание вины, а также добровольное возмещение потерпевшему имущественного и морального вреда, причиненных в результате преступления, — говорится в вердикте. — Отягчающие обстоятельства отсутствуют. Учитывая это, суд полагает, что исправление возможно путем назначения наказания в виде исправительных работ на пять месяцев".
И Фатоева сразу освободили, поскольку до вынесения приговора он находился в СИЗО. Решение вступило в законную силу, однако на него обратили внимание общественники.
"Судебный департамент Верховного суда и правоохранительные органы должны разобраться в тех мотивациях, которые сподвигли судью вынести столь мягкое наказание, — написал в своем ТГ-канале член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов. — Любой, даже начинающий юрист сможет насчитать тут несколько составов преступления, предусматривающих немалые сроки. Во всяком случае, мы не оставим эту историю без внимания и постараемся довести ее до справедливого результата".
Удастся ли добиться пересмотра дела или обжаловать решение суда, покажет время. Добавим, что максимальное наказание по части 1 статьи 109 УК — до двух лет лишения свободы. Однако не исключено, что общественники будут настаивать на ужесточении статьи.
 
