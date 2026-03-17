17:29 17.03.2026
Корабль США с морпехами заметили на пути к Ближнему Востоку, пишут СМИ
Десантный корабль ВМС США USS Tripoli, на борту которого, как предполагается, находятся подразделения морской пехоты, прошёл у Сингапура и направляется на...
В мире, США, Сингапур (город), Окинава, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Корабль США с морпехами заметили на пути к Ближнему Востоку, пишут СМИ

CNN: корабль с морпехами США заметили у Сингапура на пути к Ближнему Востоку

Флаг на корабле ВМФ США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Десантный корабль ВМС США USS Tripoli, на борту которого, как предполагается, находятся подразделения морской пехоты, прошёл у Сингапура и направляется на Ближний Восток на фоне военной операции против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами переброски.
По информации телеканала, речь идёт о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.
Согласно данным отслеживания, на которые ссылается телеканал, USS Tripoli вышел из района Окинавы 11 марта, прошёл через Южно-Китайское море и во вторник находился у Малаккского пролива близ Сингапура, двигаясь со скоростью около 22 морских миль в час.
Экспедиционные подразделения морской пехоты США представляют собой силы быстрого реагирования, включающие сухопутный, авиационный и тыловой компоненты. Они используются для эвакуаций, десантных операций и других задач, требующих быстрого развертывания.
USS Tripoli базируется в японском Сасебо и способен нести истребители F-35, конвертопланы MV-22 Osprey и десантные катера для высадки войск. Обычно корабль действует в составе амфибийной группы, однако присутствие других кораблей в текущем переходе телеканалу подтвердить не удалось.
