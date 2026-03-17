Эколог объяснила участившиеся снегопады зимой в центре России - РИА Новости, 17.03.2026
05:21 17.03.2026
Эколог объяснила участившиеся снегопады зимой в центре России
Потепление климата за последние 30 лет в регионах центра России сказалось на режиме выпадения осадков – зимой их стало больше, а летом чуть меньше, сообщила РИА Новости
https://ria.ru/20260316/moskva-2080889549.html
© РИА Новости / Артем ЖитеневСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Снегопад. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Потепление климата за последние 30 лет в регионах центра России сказалось на режиме выпадения осадков – зимой их стало больше, а летом чуть меньше, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова, кандидат географических наук Ольга Гусева.
Гусева рассказала, что за последние 30 с лишним лет средняя годовая температура в центре России повысилась на 1,2-1,5℃. При этом сильнее изменилась температура в зимние месяцы: температура января возросла на 2,9-3,5℃, а июля – только на 0,8-1,6℃.
"Количество осадков особых изменений не претерпело, но несколько изменился режим их выпадения. В зимние месяцы стало выпадать больше осадков, а в летние незначительно меньше. Следствием большего количества осадков зимой стало увеличение высоты снежного покрова и количества воды в нем. Для Ярославля увеличение этих показателей составило 25%", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, устойчивый снежный покров устанавливается теперь на несколько дней позже, но сходит тоже позже из-за того, что снега зимой стало выпадать больше. Таким образом, число дней со снежным покровом не уменьшилось, уточнила Гусева.
Горожане у автобусной остановки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта
16 марта, 07:41
 
