Эколог объяснила участившиеся снегопады зимой в центре России

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Потепление климата за последние 30 лет в регионах центра России сказалось на режиме выпадения осадков – зимой их стало больше, а летом чуть меньше, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова, кандидат географических наук Ольга Гусева.

По ее словам, устойчивый снежный покров устанавливается теперь на несколько дней позже, но сходит тоже позже из-за того, что снега зимой стало выпадать больше. Таким образом, число дней со снежным покровом не уменьшилось, уточнила Гусева.