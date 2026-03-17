11:28 17.03.2026
Умер актер Мэтт Кларк
Умер актер Мэтт Кларк, сыгравший бармена в фильме "Назад в будущее 3"

© Universal Pictures (1990)Американский актер Мэтт Кларк в фильме "Назад в будущее 3"
Американский актер Мэтт Кларк в фильме "Назад в будущее 3". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американский актер Мэтт Кларк, известный по роли бармена в фильме "Назад в будущее 3", ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на родных актера.
"Кларк, наиболее известный по роли бармена в фильме "Назад в будущее 3" и (роли - ред.) в сериале "Грейс в огне", скончался в воскресенье утром в своем доме в Остине, штат Техас, из-за осложнений после операции на позвоночнике... Ему было 89", - говорится в публикации портала.
В публикации отмечается, что, помимо роли в третьей части известной серии фильмов о путешествиях во времени, Кларк снимался в одних кинокартинах с такими актерами, как Клинт Иствуд и Джон Уэйн. Актер также исполнил роли в таких фильмах, как "Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение" 1984 года, а также в сериалах "Бонанза" и "Династия".
Ссылаясь на родных актера, TMZ пишет, что Кларка уважали его коллеги, а сам он любил свою работу, при этом его не интересовала слава. Родные заявили порталу, что он считал свою карьеру "удачной" и "умер так, как жил: на своих условиях".
 
КультураОстинТехасКлинт Иствуд
 
 
