18:36 17.03.2026 (обновлено: 18:39 17.03.2026)
Посол КНР в России отреагировал на идею "Второго китайского шока"
Посол КНР в России отреагировал на идею "Второго китайского шока"
Посол КНР в России отреагировал на идею "Второго китайского шока"

Чжан Ханьхуэй опроверг заявления о якобы исходящей от китайского экспорта угрозе

Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Китай предлагает возможности для сотрудничества, а не создает за счет экспорта товаров экономические угрозы, как утверждают сторонники сфабрикованной идеи о "Втором китайском шоке", рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Ранее ряд западных СМИ выступили с концепций "Второго китайского шока". По версии авторов этой идеи, масштабный высокотехнологичный экспорт из Китая сегодня создает угрозу для производства аналогичной продукции в других странах.
"Китай предлагает возможности для сотрудничества, а не создаёт угрозы или нестабильность", - подчеркнул дипломат в авторской колонке для aif.ru.
Он указал, что СМИ и политики некоторых стран сфабриковали идею "Второго китайского шока", чтобы очернить Китай. Их цель – исключение страны из мирового рынка и системы цепочек поставок.
Посол отметил, что китайский экспорт вносит существенный вклад в развитие мировой экономики. Китай укрепляет сотрудничество в сфере производства и сбыта со всеми странами, особенно с развивающимися, помогая им повысить свою способность к самостоятельному развитию. При этом КНР продолжает открывать собственный рынок для товаров из других стран, и совокупный объем импорта материкового Китая и Гонконга приблизился к объему импорта США уже в 2024 году, добавил дипломат.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимодоверия, заявил Ван И
8 марта, 05:35
 
