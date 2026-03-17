Лидер "Хезболлы" обозначил условия прекращения конфликта с Израилем

БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Прекращение вооруженного конфликта между "Хезболлах" и Израилем возможно только после полного освобождения территорий Ливана и освобождения ливанцев из плена, заявил лидер "Хезболлах" Наим Касем в своем письме, адресованном бойцам движения.

Армия Израиля накануне объявило о начале наземной операции на юге Ливана . Движение " Хезболлах ", в свою очередь, заявило, что сопротивлению удалось отразить за сутки десять попыток продвижения израильских сил.

"Единственным возможным решением является прекращение агрессии, вывод войск с оккупированных территорий, освобождение заключенных и возвращение жителей деревень и городов в свои дома с началом восстановления, и мы способны этого добиться", - говорится в послании Касема, опубликованном пресс-службой движения.