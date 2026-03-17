Катар перехватил самое большое число ракет с начала конфликта
Силы ПВО Катара перехватили за день наибольшее число ракет с 28 февраля
ДОХА, 17 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара перехватили самое большое число ракет с начала эскалации в регионе 28 февраля, следует из сообщения катарского министерства обороны.
"Министерство обороны государства Катар
заявляет, что в понедельник Катар подвергся атаке с применением 14 баллистических ракет и ряда беспилотников, запущенных из Исламской Республики Иран", - заявило ведомство.
По данным минобороны, вооруженные силы успешно перехватили все беспилотники и 13 баллистических ракет, при этом одна ракета упала на пустыре, не причинив никакого ущерба.
В результате атак никто не пострадал.
Катарское министерство обороны почти ежедневно информирует население о ракетных атаках на территорию страны, но в первый раз оно сообщило о таком количестве перехваченных ракет.