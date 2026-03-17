Катар перехватил самое большое число ракет с начала конфликта

Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото

ДОХА, 17 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара перехватили самое большое число ракет с начала эскалации в регионе 28 февраля, следует из сообщения катарского министерства обороны.

"Министерство обороны государства Катар заявляет, что в понедельник Катар подвергся атаке с применением 14 баллистических ракет и ряда беспилотников, запущенных из Исламской Республики Иран", - заявило ведомство.

По данным минобороны, вооруженные силы успешно перехватили все беспилотники и 13 баллистических ракет, при этом одна ракета упала на пустыре, не причинив никакого ущерба.

В результате атак никто не пострадал.