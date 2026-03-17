В ГД попросили проверить крупные компании на предмет зарплатного картеля

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова просит федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить крупные российские компании на предмет возможного негласного "зарплатного картеля".
Обращение с такой просьбой на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Максим Алексеевич, провести проверку на предмет выявления неформальных практик обмена работодателями информацией о заработной плате, бонусах, социальных пакетах, кадровой политике и условиях найма, а также неформальных договоренностей о взаимном отказе от политики переманивания работников", - сказано в письме.
В обращении Лантратова рассказала, что в СМИ распространяется информация о формировании на рынке практики, связанной с возможным обменом работодателями информацией о размере окладов, системах премирования, социальных пакетах, условиях найма и удержания персонала, а также с возможным существованием неформальных договоренностей об отказе в рыночном переманивании работников между хозяйствующими субъектами.
"Речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленной не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан", - добавляется в обращении.
По словам главы думского комитета, с учетом того, что работодатели на рынке труда объективно конкурируют друг с другом за привлечение и удержание работников, обмен чувствительной информацией о зарплатах и условиях найма, а равно неформальные договоренности об отказе переманивать персонал, при наличии соответствующих признаков, могут требовать самостоятельной антимонопольной оценки как действия, направленные на ограничение конкуренции уже не на товарном, а на кадровом рынке.
