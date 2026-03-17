В Армении не могут прояснить вопрос о праве Карапетяна выступать в соцсетях

ЕРЕВАН, 17 мар – РИА Новости. Вопрос о праве находящегося под домашним арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна выступать с видеообращениями в соцсетях властями страны не прояснен, заявил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

Тринадцатого марта Антикоррупционный суд в Армении продлил на месяц домашний арест предпринимателю Самвелу Карапетяну . Его защита назвала ходатайство о продлении ареста прямым вмешательством в политические процессы перед парламентскими выборами, создающим неравные условия в предвыборной борьбе, пообещав обжаловать решение суда. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что предприниматель, возглавляющий партию "Сильная Армения", может, находясь под домашним арестом, общаться с избирателями с помощью телефона.

« "В ходе судебного заседания, ссылаясь на публичное выступление главы исполнительной власти, я просил суд прямо зафиксировать право на видеообращения или прямые эфиры (Карапетяна – ред.) в соцсети Facebook*", - говорится в заявлении адвоката.

По его словам, из позиции суда следует, что все те должностные лица, которые утверждали, что ограничений на публикацию видеообращений со стороны Карапетяна нет, откровенно лгали.

"Конечно, такое поведение - не новость. Заведомо неправомерным судебным актом суд констатировал, что разрешение на это дает следователь. Тот самый Следственный комитет, который отклонил наши обращения", - подчеркнул Вардеванян.

Он отметил также, что служба пробации также не представила заключение о праве Карапетяна публиковать видеообращения.

"Кстати, прокуратура наделена исключительными полномочиями отменить избранную судом меру пресечения, более того, может вообще прекратить это незаконное политическое преследование", - напомнил Вардеванян.

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви . Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.