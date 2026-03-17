В Армении не могут прояснить вопрос о праве Карапетяна выступать в соцсетях - РИА Новости, 17.03.2026
23:15 17.03.2026
В Армении не могут прояснить вопрос о праве Карапетяна выступать в соцсетях
Вопрос о праве находящегося под домашним арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна выступать с видеообращениями в соцсетях властями страны не... РИА Новости, 17.03.2026
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
https://ria.ru/20250626/armenija-2025683396.html
https://ria.ru/20260116/sud-2068309881.html
https://ria.ru/20250728/advokat-2031979224.html
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
В Армении не могут прояснить вопрос о праве Карапетяна выступать в соцсетях

Адвокат Вардеванян: право Карапетяна на видеообращения в соцсетях не прояснено

ЕРЕВАН, 17 мар – РИА Новости. Вопрос о праве находящегося под домашним арестом в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна выступать с видеообращениями в соцсетях властями страны не прояснен, заявил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
Тринадцатого марта Антикоррупционный суд в Армении продлил на месяц домашний арест предпринимателю Самвелу Карапетяну. Его защита назвала ходатайство о продлении ареста прямым вмешательством в политические процессы перед парламентскими выборами, создающим неравные условия в предвыборной борьбе, пообещав обжаловать решение суда. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что предприниматель, возглавляющий партию "Сильная Армения", может, находясь под домашним арестом, общаться с избирателями с помощью телефона.
Апелляционный суд Армении рассмотрит отозванную Карапетяном жалобу на арест
26 июня 2025, 22:52
"В ходе судебного заседания, ссылаясь на публичное выступление главы исполнительной власти, я просил суд прямо зафиксировать право на видеообращения или прямые эфиры (Карапетяна – ред.) в соцсети Facebook*", - говорится в заявлении адвоката.
По его словам, из позиции суда следует, что все те должностные лица, которые утверждали, что ограничений на публикацию видеообращений со стороны Карапетяна нет, откровенно лгали.
"Конечно, такое поведение - не новость. Заведомо неправомерным судебным актом суд констатировал, что разрешение на это дает следователь. Тот самый Следственный комитет, который отклонил наши обращения", - подчеркнул Вардеванян.
Он отметил также, что служба пробации также не представила заключение о праве Карапетяна публиковать видеообращения.
Суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест
16 января, 14:12
"Кстати, прокуратура наделена исключительными полномочиями отменить избранную судом меру пресечения, более того, может вообще прекратить это незаконное политическое преследование", - напомнил Вардеванян.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Адвокат Карапетяна призвал отменить арест бизнесмена
28 июля 2025, 16:28
 
