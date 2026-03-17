17:32 17.03.2026
Ветслужба назвала сроки снятия карантина по пастереллезу
Ветслужба назвала сроки снятия карантина по пастереллезу
Карантин по пастереллезу снимается в течение 30 дней после регистрации последних случаев заболевания, сообщил журналистам начальник Новосибирского областного... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:32:00+03:00
здоровье - общество
новосибирская область
юрий шмидт
Ветслужба назвала сроки снятия карантина по пастереллезу

Ветслужба: карантин по пастереллезу снимают через месяц после последних случаев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Карантин по пастереллезу снимается в течение 30 дней после регистрации последних случаев заболевания, сообщил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
«
"В течение 30 дней с момента последней регистрации последних случаев заболевания карантин снимается... За 30 дней проводится механическая очистка, дезинфекция первая, дезинфекция вторая и финальная, и тогда при проведении контрольных лабораторных исследований, смывы… на качество дезинфекции, наличие в окружающей среде, мы снимаем карантинные мероприятия", – сказал Шмидт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе области сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Ветеринар держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек болезней у скота
16 марта, 14:40
 
