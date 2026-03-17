Юрист предупредил об ответственности за сбор краснокнижных первоцветов
Гражданам РФ может грозить лишение свободы до четырех лет за сбор краснокнижных первоцветов в начале весны, если будет доказано, нарушитель собирал цветы для... РИА Новости, 17.03.2026
РИА Новости: за сбор краснокнижных первоцветов грозит до четырех лет тюрьмы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гражданам РФ может грозить лишение свободы до четырех лет за сбор краснокнижных первоцветов в начале весны, если будет доказано, нарушитель собирал цветы для продажи, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"За сбор краснокнижных первоцветов для граждан предусмотрены административные штрафы до 5 тысяч рублей. Если же будет доказано, что цветы собирались для продажи, то такого любителя первоцветов привлекут к уголовной ответственности по статье 260.1 УК РФ
("Умышленное уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ"), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет", - рассказал Хаминский
Юрист напомнил, что Красная книга - это официальный документ со сведениями редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных, дикорастущих растений и грибов.
"К ним, в частности, относятся многие первоцветы, включая подснежники, крокусы и ландыши", - подчеркнул Хаминский.
Кроме того, юрист добавил, что помимо штрафа, нарушителю придется возместить ущерб, рассчитанный по специальным нормам за каждый сорванный побег краснокнижных первоцветов.