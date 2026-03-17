Макак Панчи предпочел игрушечной маме живую подружку

Теперь стоит Момо игриво потянуть его за хвост, отвлекая о "мамы"-орангутанга, как Панчи тут же оборачивается к ней, покинув игрушечного орангутанга, и, начав с дружеской оплеухи, совершенно забыв про "маму", возится и кувыркается с новой подружкой.

История Панчи, которого не принимает стая, а маму заменила плюшевая игрушка орангутанга, на странице зоопарка в Х стала собирать миллионные просмотры с февраля. Затем пользователи соцсетей стали переживать за него и выкладывать видео о том, как его прогоняет стая и он бежит жаловаться "маме"; как взрослая обезьяна устраивает ему трепку и тащит по земле. Несмотря на видео, где взрослая обезьяна подходит к нему и обнимает, пользователи соцсетей были настолько обеспокоены отношением сородичей к Панчи, что зоопарк был вынужден выступить с заявлением об отсутствии травли со стороны других обезьян и о том, что такое поведение в стае является нормальным.