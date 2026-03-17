11:51 17.03.2026
Макак Панчи предпочел игрушечной маме живую подружку
Макак Панчи предпочел игрушечной маме живую подружку
ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Посетители зоопарка города Итикава в Японии обратили внимание и сообщают в соцсетях, что ставший всемирно известным детеныш японской макаки Панчи, повсюду носивший с собой плюшевую "маму", нашел себе подружку Момо.
Теперь стоит Момо игриво потянуть его за хвост, отвлекая о "мамы"-орангутанга, как Панчи тут же оборачивается к ней, покинув игрушечного орангутанга, и, начав с дружеской оплеухи, совершенно забыв про "маму", возится и кувыркается с новой подружкой.
Судя по постам пользователей в Х, друзья носятся на перегонки и прыгают, нежно обнимают друг друга, а потом начинают понарошку бороться и опрокидывать друг друга.
В начале марта зоопарк города Итикава в Японии сообщил РИА Новости, что число посетителей по выходным и праздничным дням выросло в два раза после того, как брошенный мамой Панчи стал всемирно известным благодаря соцсетям.
История Панчи, которого не принимает стая, а маму заменила плюшевая игрушка орангутанга, на странице зоопарка в Х стала собирать миллионные просмотры с февраля. Затем пользователи соцсетей стали переживать за него и выкладывать видео о том, как его прогоняет стая и он бежит жаловаться "маме"; как взрослая обезьяна устраивает ему трепку и тащит по земле. Несмотря на видео, где взрослая обезьяна подходит к нему и обнимает, пользователи соцсетей были настолько обеспокоены отношением сородичей к Панчи, что зоопарк был вынужден выступить с заявлением об отсутствии травли со стороны других обезьян и о том, что такое поведение в стае является нормальным.
