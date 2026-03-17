Нанесенный удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным, заявил Лихачев - РИА Новости, 17.03.2026
23:38 17.03.2026 (обновлено: 23:44 17.03.2026)
Нанесенный удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным, заявил Лихачев
Нанесенный удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным, заявил Лихачев - РИА Новости, 17.03.2026
Нанесенный удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным, заявил Лихачев
Нанесенный удар по территории рядом с промплощадкой АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным с начала конфликта в Иране, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
2026-03-17T23:38:00+03:00
2026-03-17T23:44:00+03:00
иран
бушерская аэс
в мире
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
иран, бушерская аэс, в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Бушерская АЭС, В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Нанесенный удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным, заявил Лихачев

Лихачев: удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным с начала операции в ИРИ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нанесенный удар по территории рядом с промплощадкой АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным с начала конфликта в Иране, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта", - говорится в комментарии Лихачева.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете реактивного снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В России осудили удар по территории АЭС "Бушер"
Вчера, 23:42
 
ИранБушерская АЭСВ миреАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
