21:47 17.03.2026
Обстрел АЭС "Бушер" нарушает все международные нормы, заявили в Иране
Обстрел АЭС "Бушер" на юге Ирана является нарушением всех международных норм, заявили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). РИА Новости, 17.03.2026
Обстрел АЭС "Бушер" нарушает все международные нормы, заявили в Иране

ОАЭИ: обстрел АЭС "Бушер" является нарушением международных норм

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Обстрел АЭС "Бушер" на юге Ирана является нарушением всех международных норм, заявили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Организация ранее сообщила, что во вторник вечером был зафиксирован прилет снаряда по территории АЭС "Бушер".
В Иране заявили о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"
Вчера, 21:10
"Подобного рода шаги противоречат всем международным нормам, касающимся ненападения на ядерные объекты, а также могут иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе стран Персидского залива", - говорится в сообщении ОАЭИ.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
