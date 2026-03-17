Обстрел АЭС "Бушер" нарушает все международные нормы, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Обстрел АЭС "Бушер" на юге Ирана является нарушением всех международных норм, заявили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Подобного рода шаги противоречат всем международным нормам, касающимся ненападения на ядерные объекты, а также могут иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе стран Персидского залива", - говорится в сообщении ОАЭИ.