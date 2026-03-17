Обстрел АЭС "Бушер" нарушает все международные нормы, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Обстрел АЭС "Бушер" на юге Ирана является нарушением всех международных норм, заявили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Организация ранее сообщила, что во вторник вечером был зафиксирован прилет снаряда по территории АЭС "Бушер".
"Подобного рода шаги противоречат всем международным нормам, касающимся ненападения на ядерные объекты, а также могут иметь невосполнимые последствия для всего региона, в том числе стран Персидского залива", - говорится в сообщении ОАЭИ.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.