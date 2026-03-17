18:50 17.03.2026 (обновлено: 22:51 17.03.2026)
Иран впервые применил ракету "Хадж Касем" в конфликте с США и Израилем
Иран впервые применил управляемую ракету "Хадж Касем" в текущем конфликте с США и Израилем, сообщило иранское агентство Fars. РИА Новости, 17.03.2026
Fars: ﻿Иран впервые применил управляемую ракету "Хадж Касем"

Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мар — РИА Новости. Иран впервые применил управляемую ракету "Хадж Касем" в текущем конфликте с США и Израилем, сообщило иранское агентство Fars.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном проведении 59-го этапа операции "Правдивое обещание — 4" против американских баз Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте, Шейх-Иса в Бахрейне, в эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Иран пообещал "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк
16 марта, 23:07
Кроме того, в КСИР отметили, что были атакованы цели в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
В заявлении КСИР, помимо других ракет, упоминалась и "Хадж Касем". Агентство Fars обратило внимание, что это первое ее применение в текущем конфликте.
При этом ранее появлялись сообщения о том, что эти ракеты использовались и в 2025 году — во время июньского конфликта с Израилем: тогда агентство охарактеризовало их как "тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Вот это Иран точно не выдержит: Америке пришла помощь, откуда не ждал никто
Вчера, 08:00
Сама ракета была представлена в 2020-м, заявленная дальность составляет 1,4 тысячи километров.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Вашингтона и Тель-Авива. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге исламской республики, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, — уже более 1,3 тысячи гражданских, свыше 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции США и Израиль объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
Вчера, 08:00
 
