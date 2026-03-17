Иран сохраняет способность к ответным атакам, считают в США

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Иран несмотря на ущерб, нанесённый его военной инфраструктуре, сохраняет способность к ответным действиям против США, в том числе в киберпространстве, заявил во вторник глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо.

« "Сохранившееся руководство Ирана , по всей видимости, сохраняет определённые возможности для организации ответных атак, в том числе асимметричных", — говорится в его письменном заявлении, представленном комитету по вооружённым силам палаты представителей США

По словам Гийо, к таким действиям относятся, в частности, "кибератаки, подобные недавнему инциденту с американской компанией в сфере медицинских технологий", за которым, как утверждалось ранее, стояла связанная с Ираном хакерская группа.

Он также отметил, что после нанесённых ударов возможности Тегерана якобы существенно сократились, однако полностью исключать угрозу со стороны Ирана Вашингтону нельзя. В частности, одной из наиболее вероятных форм угрозы остаются действия радикализованных лиц внутри Соединенных Штатов, вдохновлённых военной операцией США против Ирана, утверждает Гийо.