Иран сохраняет способность к ответным атакам, считают в США
Иран несмотря на ущерб, нанесённый его военной инфраструктуре, сохраняет способность к ответным действиям против США, в том числе в киберпространстве, заявил во РИА Новости, 17.03.2026
Генерал Гийо: Иран сохраняет способность к ответным действиям против США
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Иран несмотря на ущерб, нанесённый его военной инфраструктуре, сохраняет способность к ответным действиям против США, в том числе в киберпространстве, заявил во вторник глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо.
«
"Сохранившееся руководство Ирана
, по всей видимости, сохраняет определённые возможности для организации ответных атак, в том числе асимметричных", — говорится в его письменном заявлении, представленном комитету по вооружённым силам палаты представителей США
.
По словам Гийо, к таким действиям относятся, в частности, "кибератаки, подобные недавнему инциденту с американской компанией в сфере медицинских технологий", за которым, как утверждалось ранее, стояла связанная с Ираном хакерская группа.
Он также отметил, что после нанесённых ударов возможности Тегерана
якобы существенно сократились, однако полностью исключать угрозу со стороны Ирана Вашингтону
нельзя. В частности, одной из наиболее вероятных форм угрозы остаются действия радикализованных лиц внутри Соединенных Штатов, вдохновлённых военной операцией США против Ирана, утверждает Гийо.
При этом генерал указал, что ключевые элементы иранского военного потенциала, включая перспективы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), "были подорваны". По его оценке, уничтожение космической программы Ирана "фактически лишило его наиболее реального пути к разработке МБР", способных угрожать территории США.