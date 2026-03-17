Рейтинг@Mail.ru
Иран сохраняет способность к ответным атакам, считают в США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/iran-2081277964.html
Иран сохраняет способность к ответным атакам, считают в США
в мире
иран
сша
тегеран (город)
norad
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260317/iran-2081157984.html
https://ria.ru/20260317/iran-2081129500.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иран сохраняет способность к ответным атакам, считают в США

Генерал Гийо: Иран сохраняет способность к ответным действиям против США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Иран несмотря на ущерб, нанесённый его военной инфраструктуре, сохраняет способность к ответным действиям против США, в том числе в киберпространстве, заявил во вторник глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо.
«
"Сохранившееся руководство Ирана, по всей видимости, сохраняет определённые возможности для организации ответных атак, в том числе асимметричных", — говорится в его письменном заявлении, представленном комитету по вооружённым силам палаты представителей США.
По словам Гийо, к таким действиям относятся, в частности, "кибератаки, подобные недавнему инциденту с американской компанией в сфере медицинских технологий", за которым, как утверждалось ранее, стояла связанная с Ираном хакерская группа.
Он также отметил, что после нанесённых ударов возможности Тегерана якобы существенно сократились, однако полностью исключать угрозу со стороны Ирана Вашингтону нельзя. В частности, одной из наиболее вероятных форм угрозы остаются действия радикализованных лиц внутри Соединенных Штатов, вдохновлённых военной операцией США против Ирана, утверждает Гийо.
При этом генерал указал, что ключевые элементы иранского военного потенциала, включая перспективы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), "были подорваны". По его оценке, уничтожение космической программы Ирана "фактически лишило его наиболее реального пути к разработке МБР", способных угрожать территории США.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала