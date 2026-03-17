Эксперты ООН начали расследование авиаударов по школе в иранском Минабе

ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Эксперты Независимой международной миссии ООН по установлению фактов в отношении Ирана начали расследование авиаударов по школе в иранском Минабе, где погибли более 160 человек, сообщил член миссии Макс дю Плесси.
"Мы находимся на ранней стадии расследования. У нас нет доступа в Иран, мы запросили его и будем продолжать добиваться его получения. Миссия крайне обеспокоена этими нападениями и убийством невинных учеников и учителей, будем изучать произошедшее в приоритетном порядке", - сказал он на брифинге в Женеве.
"Это нечестно". Трампа возмутил ход Ирана
Он отметил, что экспертам миссии пока не удалось связаться ни с кем из администрации США в рамках данного расследования.
"Нам ясно, что независимо от того, что произойдет в связи с этим событием, учитывая гибель невинных людей, крайне необходимо провести расследование и получить независимый результат", - указал он.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk. Тогда же был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.