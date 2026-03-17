Эксперты ООН начали расследование авиаударов по школе в иранском Минабе

ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Эксперты Независимой международной миссии ООН по установлению фактов в отношении Ирана начали расследование авиаударов по школе в иранском Минабе, где погибли более 160 человек, сообщил член миссии Макс дю Плесси.

"Нам ясно, что независимо от того, что произойдет в связи с этим событием, учитывая гибель невинных людей, крайне необходимо провести расследование и получить независимый результат", - указал он.