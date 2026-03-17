17:33 17.03.2026 (обновлено: 18:50 17.03.2026)
КСИР сообщил об ударах по позициям США, откуда осуществлялись атаки на Иран
1
5
4.7
96
353
60
353
60
2026
1
5
4.7
96
353
60
353
60
ru-RU
1
5
4.7
96
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
1
5
4.7
96
353
60
353
60
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по позициям США на Ближнем Востоке, откуда осуществлялись атаки на Иран, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Места, откуда осуществлялась агрессия в течение последних нескольких часов со стороны американской армии, попали под мощный и интенсивный удар ракетных и беспилотных подразделений Ирана", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Fars.
Позже КСИР сообщил об успешном проведении 59-го этапа операции "Правдивое обещание 4" против американских баз Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте, Шейх-Иса в Бахрейне, в эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане.
Также корпус отметил, что атаковал цели в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
КСИР сообщил об ударах по базам США и Израилю
Вчера, 15:37
 
0
loader
loader
