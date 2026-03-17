КСИР сообщил об ударах по позициям США, откуда осуществлялись атаки на Иран

ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по позициям США на Ближнем Востоке, откуда осуществлялись атаки на Иран, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Места, откуда осуществлялась агрессия в течение последних нескольких часов со стороны американской армии, попали под мощный и интенсивный удар ракетных и беспилотных подразделений Ирана", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Fars.
Позже КСИР сообщил об успешном проведении 59-го этапа операции "Правдивое обещание 4" против американских баз Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте, Шейх-Иса в Бахрейне, в эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане.
Также корпус отметил, что атаковал цели в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
