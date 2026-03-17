15:37 17.03.2026 (обновлено: 15:53 17.03.2026)
КСИР сообщил об ударах по базам США и Израилю
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали цели в ряде городов Израиля, а также несколько американских баз на Ближнем Востоке, заявил во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Была проведена 58-я волна операции "Правдивое обещание 4" против целей в северной и центральной части оккупированных территорий, в том числе в Нагарии, Бейт-Шемеше, Тель-Авиве, Западном Иерусалиме, а также против баз американской армии", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Иран атаковал израильские оружейные заводы
Вчера, 14:44
Корпус уточнил, что атаковал базу "Виктория" в Ираке, Али ас-Салем в Кувейте, авиабазы Аль-Хардж в Саудовской Аравии, а также цели Пятого флота ВМС США.
Для нанесения ударов, как отметили иранские военные, использовались сверхтяжелые ракеты "Хорремшахр" с двухтонной боевой частью, "Гадр" с несколькими боеголовками, "Фаттах", "Хейбаршекан" и ряд других ракет.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
СМИ: Госдеп призвал другие страны объявить КСИР и "Хезболлах" террористами
Вчера, 07:51
 
