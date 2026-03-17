Удары Ирана по Иракскому Курдистану связаны с действиями США, заявили в ИРИ

ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Удары Ирана по Иракскому Курдистану были связаны с попытками США подключить курдов к действиям против исламской республики, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"Повторяющиеся ракетные и беспилотные удары по базам антииранских сил... происходят на фоне того, что ни один из планов наземного вторжения так и не был реализован. В результате это фактически стало для Исламской Республики Иран лишь дополнительным поводом для периодических ударов по их позициям", - сказал источник.
Иранские военные после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля периодически наносят удары по позициям "сепаратистов" и оппозиционных группировок в Иракском Курдистане, однако большая часть их приходится на Израиль и позиции США на Ближнем Востоке.
Телеканал CNN 5 марта сообщал о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения, сообщения СМИ о подобном ложны.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.