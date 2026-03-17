Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/iran-2081224676.html
Удары Ирана по Иракскому Курдистану связаны с действиями США, заявили в ИРИ
в мире
иран
сша
иракский курдистан
каролин левитт
дональд трамп
али хаменеи
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260317/iran-2081157984.html
https://ria.ru/20260317/trump-2081212076.html
иран
сша
иракский курдистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Иракский Курдистан, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Удары Ирана по Иракскому Курдистану были связаны с попытками США подключить курдов к действиям против исламской республики, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.
По его словам, руководство США обращалось к антииранским курдским группировкам и партиям на севере Ирака, чтобы при военной и материальной поддержке США они начали наземное продвижение в Иран через западные границы страны, заручившись поддержкой симпатизирующих им сил в курдских районах Ирана.
Атака на систему противовоздушной обороны посольства США в Багдаде - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"Били всю ночь". Удар Ирана по США вызвал переполох на Западе
Вчера, 09:23
"Повторяющиеся ракетные и беспилотные удары по базам антииранских сил... происходят на фоне того, что ни один из планов наземного вторжения так и не был реализован. В результате это фактически стало для Исламской Республики Иран лишь дополнительным поводом для периодических ударов по их позициям", - сказал источник.
Иранские военные после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля периодически наносят удары по позициям "сепаратистов" и оппозиционных группировок в Иракском Курдистане, однако большая часть их приходится на Израиль и позиции США на Ближнем Востоке.
Телеканал CNN 5 марта сообщал о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения, сообщения СМИ о подобном ложны.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"Стало неожиданностью". Реакция Трампа на ответ Ирана удивила Запад
Вчера, 13:36
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала