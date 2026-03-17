МИД Германии попросил США и Израиль информировать о ходе конфликта в Иране

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Германии попросило США и Израиль информировать их о ходе военного конфликта с Ираном, чтобы подготовиться к переговорам, которые могут начаться после него, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

По словам Вадефуля, обеспечить безопасное судоходство в этом регионе можно будет только в рамках новой архитектуры безопасности, над которой придется работать. Он отметил, что в будущем Германия готова будет внести свой вклад в это.