14:23 17.03.2026 (обновлено: 14:31 17.03.2026)
МИД Германии попросил США и Израиль информировать о ходе конфликта в Иране
Правительство Германии попросило США и Израиль информировать их о ходе военного конфликта с Ираном, чтобы подготовиться к переговорам, которые могут начаться... РИА Новости, 17.03.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Германии попросило США и Израиль информировать их о ходе военного конфликта с Ираном, чтобы подготовиться к переговорам, которые могут начаться после него, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не решить военным путем, необходимо искать решение в политической плоскости.
Германия признала нападение на Иран отступлением от международного права
15 марта, 23:54
"Правительство ФРГ заявило в связи с нынешним военным конфликтом, что не принимает в нем участия. Федеральный канцлер еще раз подчеркнул это вчера. И это наша позиция на данный момент. Мы обратились к нашим партнерам в США и Израиле с просьбой информировать нас о ходе военного противостояния. Нам нужна информация о том, когда военные цели будут считаться достигнутыми. И мы считаем, что мы должны подготовиться вместе со странами Персидского залива, но также и как Европейский Союз, чтобы затем принять участие в переговорах, которые могут начаться", - заявил Вадефуль во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом. Трансляция велась на сайте МИД ФРГ.
По словам Вадефуля, обеспечить безопасное судоходство в этом регионе можно будет только в рамках новой архитектуры безопасности, над которой придется работать. Он отметил, что в будущем Германия готова будет внести свой вклад в это.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Германии призвали к переговорам по Ормузскому проливу с участием Ирана
15 марта, 21:30
 
