"Били всю ночь". Удар Ирана по США вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли удар по посольству США в Багдаде, которое считается самым крупным в мире, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"По американскому посольству в Багдаде били всю ночь. Это самое большое представительство в мире (42 гектара), и после вторжения в Ирак оно было центром проецирования военной силы по всему региону", — написал он в социальной сети X.
Накануне агентство Reuters передавало, что рядом с территорией дипмиссии слышали взрыв, звучала сирена воздушной тревоги.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
