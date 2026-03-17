СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США - РИА Новости, 17.03.2026
05:03 17.03.2026 (обновлено: 12:13 17.03.2026)
СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США
СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США - РИА Новости, 17.03.2026
СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил 28 февраля при ракетном ударе Израиля и США, в ходе которого погиб его отец, верховный лидер Ирана Али... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T05:03:00+03:00
2026-03-17T12:13:00+03:00
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил 28 февраля при ракетном ударе Израиля и США, в ходе которого погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выйдя в сад незадолго до атаки, утверждает британская газета Telegraph.
По данным издания, Хаменеи вышел на улицу "что-то сделать" за несколько мгновений до того, как израильские баллистические ракеты поразили его резиденцию в 9:32 утра по местному времени.
"Новый верховный лидер Ирана пережил авиаудары США и Израиля, потому что вышел на прогулку в свой сад за несколько минут до того, как его дом был поражен ракетами", — говорится в материале.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Характеристика, данная Хаменеи иранскими СМИ, указывала на то, что он мог пострадать в ходе нападения США и Израиля на Иран. Советник и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан 11 марта заявил, что узнавал о здоровье нового верховного лидера и получил ответ, что с ним все в порядке. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в минувшее воскресенье сообщил, что Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
