СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил 28 февраля при ракетном ударе Израиля и США, в ходе которого погиб его отец, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выйдя в сад незадолго до атаки, утверждает британская газета Telegraph.
По данным издания, Хаменеи вышел на улицу "что-то сделать" за несколько мгновений до того, как израильские баллистические ракеты поразили его резиденцию в 9:32 утра по местному времени.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Характеристика, данная Хаменеи иранскими СМИ, указывала на то, что он мог пострадать в ходе нападения США и Израиля на Иран. Советник и сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан 11 марта заявил, что узнавал о здоровье нового верховного лидера и получил ответ, что с ним все в порядке. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в минувшее воскресенье сообщил, что Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.