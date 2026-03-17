СМИ: сын Хаменеи выжил при ракетном ударе Израиля и США

Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.