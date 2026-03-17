Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал базу США в Катаре и инфраструктуру ПРО в Израиле - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/iran-2081119872.html
Иран атаковал базу США в Катаре и инфраструктуру ПРО в Израиле
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92135/78/921357876_667:0:5334:3500_1920x0_80_0_0_9a4acff54e6c8d5e983a07e2d4238320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Fotolia / Cla78
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Иран атаковал базу США в Катаре и инфраструктуру противоракетной обороны в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"Был успешно проведен 57-й этап операции "Правдивое обещание 4" против целей в самом сердце оккупированных территорий (в Израиле - ред.), что включало в себя инфраструктуру управления и связи, а также противоракетной обороны", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Корпус стражей также сообщил, что атаковал американскую авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре и место дислокации американских военных, применив ракеты "Зульфикар" и "Каям", а также ударные беспилотники.
Для ударов по целям в Израиле, отметили в КСИР, были использованы баллистические ракеты "Хейбаршекан", "Эмад" и "Гадр".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Иран намерен требовать от США компенсацию, заявил посол
Вчера, 00:24
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала