Посол Ирана выразил благодарность Путину

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тегеран благодарен президенту РФ Владимиру Путину и российскому правительству за гуманитарную помощь, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, подчеркнув, что исламская республика особенно нуждается в медикаментах и медоборудовании.