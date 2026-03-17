00:24 17.03.2026 (обновлено: 00:32 17.03.2026)
Иран намерен требовать от США компенсацию, заявил посол
Тегеран намерен требовать от США и Израиля компенсацию за удар по школе, требования направлены в международные инстанции, заявил посол Ирана в Москве Казем... РИА Новости, 17.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Аббас Аракчи, Казем Джалали, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран намерен требовать от США компенсацию, заявил посол

Посол Ирана в России Джалали Казем. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тегеран намерен требовать от США и Израиля компенсацию за удар по школе, требования направлены в международные инстанции, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Да, мы отправили свои требования в адрес международных юридических инстанций. Но вы можете назвать хотя бы одну организацию, которая осудила эти преступления (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и США? Еще до этого они совершили крупные преступления в секторе Газа. Сегодня проблема заключается в том, что международное право полностью разрушено и растоптано. Но наш министр иностранных дел Аббас Аракчи фактически ежедневно направляет письма и сообщения в адрес международных организаций с тем, чтобы они отреагировали на это", - заявил посол газете "Известия", отвечая на вопрос, намерен ли Иран требовать от США и Израиля какую-либо компенсацию за совершение удара по школе в Минабе.
По его словам, также нужно расследовать и решение о начале конфликта против Ирана.
"Нужно расследовать это преступление и решение о начале войны. Агрессия против Ирана со стороны США и Израиля была совершена без причин и оснований. Почему они решили ее осуществить? Мы вели переговоры с американцами и нормально жили своей жизнью. И в середине переговоров они атаковали нас. Это трагедия и катастрофа. Международное сообщество должно как-то отреагировать и осудить эту агрессию", - добавил он.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
