Azur Air опровергла информацию о переговорах по продаже

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Azur Air опровергла информацию о том, что она ведет переговоры о продаже авиакомпании, подчеркнув, что никаких разговоров с потенциальными покупателями не проводится.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что маркетплейс Wildberries якобы ведет переговоры о приобретении авиакомпании Azur Air

