Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть

ДЖАКАРТА, 17 мар — РИА Новости. Индонезия открыта к закупкам нефти из России наряду с другими странами в рамках стратегии диверсификации источников энергоснабжения, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.
"Возможны все страны. Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. Это главный приоритет… Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями", — сообщил министр журналистам в Джакарте, отвечая на вопрос о возможных поставках из России.
По словам чиновника, правительство Индонезии не ограничивает себя одним поставщиком и рассматривает различные варианты на фоне нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Он отметил, что возможность закупок российской нефти рассматривается в том числе в контексте изменения глобальной конъюнктуры и смягчения ограничений на поставки.
Ранее американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.