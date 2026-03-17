Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть

ДЖАКАРТА, 17 мар — РИА Новости. Индонезия открыта к закупкам нефти из России наряду с другими странами в рамках стратегии диверсификации источников энергоснабжения, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.

Он отметил, что возможность закупок российской нефти рассматривается в том числе в контексте изменения глобальной конъюнктуры и смягчения ограничений на поставки.