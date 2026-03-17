Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть - РИА Новости, 17.03.2026
11:28 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/indonezija-2081182202.html
Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть
Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть - РИА Новости, 17.03.2026
Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть
Индонезия открыта к закупкам нефти из России наряду с другими странами в рамках стратегии диверсификации источников энергоснабжения, заявил министр энергетики и РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T11:28:00+03:00
2026-03-17T11:28:00+03:00
экономика
россия
индонезия
сша
кирилл дмитриев
министерство финансов рф (минфин россии)
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093124_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b68f0e4837f252b438a2ed28c4b80ba.jpg
https://ria.ru/20260317/tsena-2081118826.html
россия
индонезия
сша
экономика, россия, индонезия, сша, кирилл дмитриев, министерство финансов рф (минфин россии), российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Индонезия, США, Кирилл Дмитриев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Российский фонд прямых инвестиций
Индонезия заявила о готовности закупать российскую нефть

Индонезия заявила о готовности закупать нефть у России

ДЖАКАРТА, 17 мар — РИА Новости. Индонезия открыта к закупкам нефти из России наряду с другими странами в рамках стратегии диверсификации источников энергоснабжения, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.
"Возможны все страны. Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. Это главный приоритет… Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями", — сообщил министр журналистам в Джакарте, отвечая на вопрос о возможных поставках из России.
По словам чиновника, правительство Индонезии не ограничивает себя одним поставщиком и рассматривает различные варианты на фоне нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Он отметил, что возможность закупок российской нефти рассматривается в том числе в контексте изменения глобальной конъюнктуры и смягчения ограничений на поставки.
Ранее американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
ЭкономикаРоссияИндонезияСШАКирилл ДмитриевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Российский фонд прямых инвестиций
 
 
