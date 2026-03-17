В Новосибирской области продезинфицировали 70 процентов хозяйств
15:37 17.03.2026
В Новосибирской области продезинфицировали 70 процентов хозяйств
В Новосибирской области продезинфицировали 70 процентов хозяйств
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Около 70% личных подсобных хозяйств Новосибирской области, где изъяли скот в рамках локализации очагов пастереллеза и бешенства, уже продезинфицированы, работа завершается, сообщил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
"На сегодняшний день в очагах, где изъяли восприимчивое поголовье, процент выполнения примерно около 70. Нужно выждать после первой дезинфекции, дождаться второй, третьей, собственно, мы как бы экватор в этой части, в изъятых личных подсобных хозяйствах уже перевалили. Остается совсем немного времени, чтобы закончить", - сказал он.
Шмидт отметил, что в настоящее время в хозяйствах граждан производится обезвреживание территории после изъятия животных.
"Зачистка, дезинфекция территории помещений, тех местах, где животные находились. Создание периметра, где циркуляция возбудителя так или иначе будет невозможна... Мы говорим о том, что надо быстрее локализовать", - сказал Шмидт.
Он отметил, что изъятие животных в очагах заболевания коснулось 0,6% личных подсобных хозяйств региона.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
