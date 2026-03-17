Хакеры уничтожили 12 петабайт данных в рамках кибератаки на Stryker
Хакеры уничтожили 12 петабайт данных в рамках кибератаки на Stryker - РИА Новости, 17.03.2026
Хакеры уничтожили 12 петабайт данных в рамках кибератаки на Stryker
Хакеры из группировки Handala в рамках массированной кибератаки на американскую компанию Stryker, производящую медицинское оборудование, уничтожили 12... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T00:39:00+03:00
2026-03-17T00:39:00+03:00
2026-03-17T00:39:00+03:00
в мире, сша, ближний восток, израиль, моссад, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Моссад, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хакеры уничтожили 12 петабайт данных в рамках кибератаки на Stryker
Pres TV: хакеры уничтожили 12 петабайтов данных американской компании Stryker
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Хакеры из группировки Handala в рамках массированной кибератаки на американскую компанию Stryker, производящую медицинское оборудование, уничтожили 12 петабайтов данных, сообщает иранский телеканал Press TV
Ранее телеканал ABC со ссылкой на бюллетень министерства внутренней безопасности (МВБ) США сообщал, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке ведомство предупредило об угрозе террористических актов и кибератак.
"Хакерская группировка Handala Hack Team заявляет о проведении масштабной кибератаки на медицинского технологического гиганта Stryker и необратимом удалении 12 петабайт данных (1 петабайт равен миллиону гигабайтов - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
После заявления Handala о взломе в соцсетях появилось предупреждение о готовящихся в ближайшем будущем разоблачениях. В частности, хакеры предупредили, что "высокопоставленным чиновникам иранского отделения "Моссада", возможно, стоит в эти дни быть особенно внимательными".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.