Хакер совершил массовый взлом камер видеонаблюдения по всей Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Массовый взлом уличных, придомовых и скрытых камер видеонаблюдения удалось осуществить пророссийскому хакеру PalachPro на территории всех украинских регионов, об этом сообщил РИА Новости сам хакер.
"Мной были скомпрометированы камеры наружного и скрытого видеонаблюдения в реальном времени. Доступ к более чем шести тысячам устройств административного, военного и городского пользования <...> в результате многомесячной подготовки и реализации спецоперации", — рассказал хакер, отметив, что эти теперь данные могут помочь в отслеживании украинского вооружения и солдат ВСУ, а также передвижения сотрудников украинских администраций и силовых ведомств.
Он добавил, что в результате проведенной спецоперации был получен живой доступ к камерам видеонаблюдения во всех регионах Украины, а также близлежащих областей вблизи линии боевого соприкосновения.
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
