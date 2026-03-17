https://ria.ru/20260317/gossluzhaschie-2081151100.html
В Саратовской области сильно сократят штат госслужащих
Численность региональных чиновников Саратовской области будет сокращена на 10% в течение 2026 года, следует из постановления, подписанного губернатором Романом... РИА Новости, 17.03.2026
саратовская область
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg
https://ria.ru/20260304/podmoskove-2078536823.html
https://ria.ru/20251027/vyplata-2051044760.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_c892601cbc1d413506b63deb2abc0cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Численность региональных чиновников Саратовской области будет сокращена на 10% в течение 2026 года, следует из постановления, подписанного губернатором Романом Бусаргиным, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Признать необходимым принятие решений о поэтапном (к 1 мая 2026 года и к 1 сентября 2026 года) сокращении установленной по состоянию на 1 марта 2026 года штатной численности исполнительных органов области и государственных органов области, созданных губернатором и правительством области… на 10 процентов", - уточняется в документе.
Руководители областных государственных органов власти должны внести на согласование проекты нормативных правовых актов по сокращению штатной численности госслужащих. Кроме того, работников нужно уведомить о возможном увольнении в связи с сокращением штатной численности.
Отдельно подчеркивается, что до 1 января 2027 года штат государственных органов области не подлежит увеличению, за исключением случаев перераспределения полномочий между ними. Муниципалитетам региона даны аналогичные рекомендации по недопущению роста штата чиновников до конца года.
По данным министерства финансов Саратовской области
, численность государственных гражданских служащих региона на 1 января 2026 года составляла 2448 человек. Кассовые расходы на заработную плату и начисления на нее за 2025 год для областных чиновников составили чуть более 2,86 миллиарда рублей.