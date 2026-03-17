В Саратовской области сильно сократят штат госслужащих

САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Численность региональных чиновников Саратовской области будет сокращена на 10% в течение 2026 года, следует из постановления, подписанного губернатором Романом Бусаргиным, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Признать необходимым принятие решений о поэтапном (к 1 мая 2026 года и к 1 сентября 2026 года) сокращении установленной по состоянию на 1 марта 2026 года штатной численности исполнительных органов области и государственных органов области, созданных губернатором и правительством области… на 10 процентов", - уточняется в документе.

Руководители областных государственных органов власти должны внести на согласование проекты нормативных правовых актов по сокращению штатной численности госслужащих. Кроме того, работников нужно уведомить о возможном увольнении в связи с сокращением штатной численности.

Отдельно подчеркивается, что до 1 января 2027 года штат государственных органов области не подлежит увеличению, за исключением случаев перераспределения полномочий между ними. Муниципалитетам региона даны аналогичные рекомендации по недопущению роста штата чиновников до конца года.