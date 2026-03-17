В Госдуме прокомментировали отмену выступлений балерины Захаровой в Риме

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме - бестактная попытка угодить политической конъюнктуре, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

Большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление Захаровой, которое должно было состояться в пятницу и субботу, говорится в сообщении организаторов, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Отмена выступлений российской балерины Захаровой Риме - бестактная попытка угодить сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Чемерис.

По словам собеседницы агентства, лишение собственных граждан возможности насладиться богатейшей русской культурой и ее традициями обкрадывает в первую очередь самих европейцев, всегда крайне высоко её ценивших - и во времена царской России , и во времена СССР

"Подобные уродливые метаморфозы европейского отношения к русской культуре крайне непродуктивны и разрушительно отражаются на репутации их авторов, тогда как восхищение и уважение к российской культуре у рядовых европейцев не вызывает сомнений", - добавила депутат.

В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины Италии , которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.