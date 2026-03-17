Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали отмену выступлений балерины Захаровой в Риме - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/gosduma-2081262981.html
В Госдуме прокомментировали отмену выступлений балерины Захаровой в Риме
Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме - бестактная попытка угодить политической конъюнктуре, сообщила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973870180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e2139165155ebf67eabcdbd93263ae5.jpg
https://ria.ru/20260317/zaharova-2081262569.html
https://ria.ru/20260311/kultura-2079868199.html
флоренция
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973870180_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_0466dc1261cd0aa472e0e68bca59ce4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Госдуме прокомментировали отмену выступлений балерины Захаровой в Риме

Чемерис назвала отмену выступлений Захаровой в Риме попыткой угодить конъюнктуре

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСветлана Захарова
Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Светлана Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме - бестактная попытка угодить политической конъюнктуре, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление Захаровой, которое должно было состояться в пятницу и субботу, говорится в сообщении организаторов, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Балерина Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила Захарова
Вчера, 17:09
"Отмена выступлений российской балерины Захаровой в Риме - бестактная попытка угодить сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Чемерис.
По словам собеседницы агентства, лишение собственных граждан возможности насладиться богатейшей русской культурой и ее традициями обкрадывает в первую очередь самих европейцев, всегда крайне высоко её ценивших - и во времена царской России, и во времена СССР.
"Подобные уродливые метаморфозы европейского отношения к русской культуре крайне непродуктивны и разрушительно отражаются на репутации их авторов, тогда как восхищение и уважение к российской культуре у рядовых европейцев не вызывает сомнений", - добавила депутат.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле 2025 года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова прокомментировала заявления об отмене российской культуры
11 марта, 09:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала