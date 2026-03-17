В Госдуме прокомментировали отмену выступлений балерины Захаровой в Риме
Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме - бестактная попытка угодить политической конъюнктуре, сообщила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:15:00+03:00
Чемерис назвала отмену выступлений Захаровой в Риме попыткой угодить конъюнктуре
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отмена двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме - бестактная попытка угодить политической конъюнктуре, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление Захаровой, которое должно было состояться в пятницу и субботу, говорится в сообщении организаторов, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Отмена выступлений российской балерины Захаровой
в Риме
- бестактная попытка угодить сиюминутной политической конъюнктуре", - сказала Чемерис.
По словам собеседницы агентства, лишение собственных граждан возможности насладиться богатейшей русской культурой и ее традициями обкрадывает в первую очередь самих европейцев, всегда крайне высоко её ценивших - и во времена царской России
, и во времена СССР
.
"Подобные уродливые метаморфозы европейского отношения к русской культуре крайне непродуктивны и разрушительно отражаются на репутации их авторов, тогда как восхищение и уважение к российской культуре у рядовых европейцев не вызывает сомнений", - добавила депутат.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции
отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины
в Италии
, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле 2025 года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева
после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.