16:52 17.03.2026
В Госдуме призвали Молдавию прекратить политический фарс
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Властям Молдавии следует прекратить политический фарс и начать очистку Днестра, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста после разлива нефти на Днестре. Загрязнение в этой реке было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины.
Днестр - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
МИД Молдавии вызвал посла России из-за разлива нефти в Днестре
Вчера, 14:59
"Днестр не спасет себя сам, ему нужна помощь и хорошо организованная операция по очистке. Вместо демагогии и политического фарса пора закатать рукава и начать действовать - и тогда удастся снискать народную любовь и поддержку", - сказала Аршинова.
По ее словам, на Днестре случилась экологическая катастрофа, власти Молдавии не смогли организовать решение возникшей проблемы, а вместо этого решили вызвать посла России в стране, чтобы вручить ноту протеста, дескать, снова "рука Кремля".
Депутат подчеркнула, что Днестр уже много лет находится в ужасающем состоянии и никого из властей Молдавии это не волновало, зато президент страны Майя Санду всё время, что была у власти, вместо того, чтобы работать, искала виновных: в политических неуспехах винила оппозицию, в экономическом кризисе - "руку Кремля".
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В Атаки установили крест палачу молдавского народа, заявил активист
15 марта, 14:44
"Молдавские граждане недоумевают и задаются вопросом: кто знает, где находится кнопка "вкл" у молдавского правительства и когда они наконец приступят к исполнению своих прямых обязанностей?" - добавила Аршинова.
В понедельник Санду в социальной сети X обвинила в разливе нефти на Днестре российскую сторону, прокомментировав ситуацию спустя почти неделю после первых сообщений о загрязнении.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинев.
Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
Мост через Днестр в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Киев мог специально создать загрязнение Днестра, считает эксперт
13 марта, 19:03
 
