В Госдуме призвали Молдавию прекратить политический фарс

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Властям Молдавии следует прекратить политический фарс и начать очистку Днестра, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста после разлива нефти на Днестре . Загрязнение в этой реке было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины

"Днестр не спасет себя сам, ему нужна помощь и хорошо организованная операция по очистке. Вместо демагогии и политического фарса пора закатать рукава и начать действовать - и тогда удастся снискать народную любовь и поддержку", - сказала Аршинова.

По ее словам, на Днестре случилась экологическая катастрофа, власти Молдавии не смогли организовать решение возникшей проблемы, а вместо этого решили вызвать посла России в стране, чтобы вручить ноту протеста, дескать, снова "рука Кремля".

Депутат подчеркнула, что Днестр уже много лет находится в ужасающем состоянии и никого из властей Молдавии это не волновало, зато президент страны Майя Санду всё время, что была у власти, вместо того, чтобы работать, искала виновных: в политических неуспехах винила оппозицию, в экономическом кризисе - "руку Кремля".

"Молдавские граждане недоумевают и задаются вопросом: кто знает, где находится кнопка "вкл" у молдавского правительства и когда они наконец приступят к исполнению своих прямых обязанностей?" - добавила Аршинова.

В понедельник Санду в социальной сети X обвинила в разливе нефти на Днестре российскую сторону, прокомментировав ситуацию спустя почти неделю после первых сообщений о загрязнении.

Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинев