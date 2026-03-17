В Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники, бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают заявленный уровень безопасности и могут собирать данные о пользователях, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Использование VPN-сервисов давно перестало быть исключительно инструментом для защиты конфиденциальности. Сегодня вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники", — сказал Немкин

По его словам, многие бесплатные VPN фактически не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные о пользователях, передавать трафик третьим лицам или даже содержать вредоносные модули.

"В результате человек, пытаясь "обезопасить" себя в сети, на практике передает свои персональные данные и историю интернет-активности неизвестным операторам", — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что отдельная проблема заключается в том, что мошенники активно используют VPN для сокрытия своей реальной геолокации и усложнения расследования преступлений.

"Подмена IP-адреса позволяет злоумышленникам маскировать источники фишинговых атак, массовых рассылок или попыток взлома аккаунтов. В результате следы преступления могут вести через несколько стран и десятки серверов, что существенно усложняет оперативную работу правоохранительных органов", — сообщил он.

Немкин добавил, что в последние годы фиксируются случаи распространения вредоносных приложений, маскирующихся под популярные VPN-сервисы.