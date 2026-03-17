Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 17.03.2026 (обновлено: 06:14 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/gosduma-2081126348.html
В Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_331cbf6ce863e796c8e461feeeffda0b.jpg
https://ria.ru/20260317/uchenye-2081122720.html
https://ria.ru/20260316/doklad-2081057032.html
https://ria.ru/20260316/mayning-2080953467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_466ec3ddbefcb6aa18f784df59e643ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир ПесняКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Компьютер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники, бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают заявленный уровень безопасности и могут собирать данные о пользователях, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Использование VPN-сервисов давно перестало быть исключительно инструментом для защиты конфиденциальности. Сегодня вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники", — сказал Немкин.
По его словам, многие бесплатные VPN фактически не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные о пользователях, передавать трафик третьим лицам или даже содержать вредоносные модули.
"В результате человек, пытаясь "обезопасить" себя в сети, на практике передает свои персональные данные и историю интернет-активности неизвестным операторам", — отметил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что отдельная проблема заключается в том, что мошенники активно используют VPN для сокрытия своей реальной геолокации и усложнения расследования преступлений.
"Подмена IP-адреса позволяет злоумышленникам маскировать источники фишинговых атак, массовых рассылок или попыток взлома аккаунтов. В результате следы преступления могут вести через несколько стран и десятки серверов, что существенно усложняет оперативную работу правоохранительных органов", — сообщил он.
Немкин добавил, что в последние годы фиксируются случаи распространения вредоносных приложений, маскирующихся под популярные VPN-сервисы.
"Пользователь скачивает программу, рассчитывая получить доступ к "защищенному" соединению, но фактически устанавливает на устройство шпионское ПО. Такие приложения могут перехватывать пароли, банковские данные, коды из SMS и push-уведомлений, что создает прямую угрозу хищения средств и взлома аккаунтов", — заключил депутат.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала