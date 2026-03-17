СМИ: Госдеп призвал другие страны объявить КСИР и "Хезболлах" террористами

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госдепартамент поручил своим дипломатам призвать другие страны объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и движение "Хезболлах" террористическими организациями, сообщает издание Washington Post со ссылкой на поступившую в её распоряжение телеграмму ведомства.

"В телеграмме, разосланной в понедельник всем дипломатическим постам США, госдепартамент поручил дипломатам призвать правительства принимающих стран объявить КСИР и ливанскую "Хезболлах" террористическими организациями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дипломатам было поручено передать сообщение к пятнице "на самом высоком соответствующем уровне", их действия могут быть скоординированы с израильскими дипломатами по усмотрению каждой дипмиссии.