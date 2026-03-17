СМИ: Госдеп призвал другие страны объявить КСИР и "Хезболлах" террористами
2026-03-17T07:51:00+03:00
WP: США призывают страны объявить КСИР и Хезболлу террористами
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Госдепартамент поручил своим дипломатам призвать другие страны объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и движение "Хезболлах" террористическими организациями, сообщает издание Washington Post
со ссылкой на поступившую в её распоряжение телеграмму ведомства.
"В телеграмме, разосланной в понедельник всем дипломатическим постам США, госдепартамент поручил дипломатам призвать правительства принимающих стран объявить КСИР и ливанскую "Хезболлах" террористическими организациями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, дипломатам было поручено передать сообщение к пятнице "на самом высоком соответствующем уровне", их действия могут быть скоординированы с израильскими дипломатами по усмотрению каждой дипмиссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.