https://ria.ru/20260317/golikov-2081295880.html
В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым
В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым - РИА Новости, 17.03.2026
В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым
Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится в четверг в Храме Воскресения Христова в Москве, затем его похоронят на...
2026-03-17T20:21:00+03:00
2026-03-17T20:21:00+03:00
2026-03-17T20:21:00+03:00
москва
андрей голиков
мхат имени м. горького
et cetera
вгик
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081043665_0:0:858:483_1920x0_80_0_0_cc1b94a25e637611ac7b25218da8eefc.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081043665_0:0:736:551_1920x0_80_0_0_0b199f8f8a5d08f96062a574c12a2951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей голиков, мхат имени м. горького, et cetera, вгик
Москва, Андрей Голиков, МХАТ имени М. Горького, Et Cetera, ВГИК, Культура
В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится в четверг в Храме Воскресения Христова в Москве, затем его похоронят на Щербинском кладбище, сообщила РИА Новости его вдова Марина Павлюк.
Голиков скончался в понедельник на 81 году жизни. Причиной смерти, по словам его вдовы, стала гематома черепа из-за падения в театре.
«
"Панихида будет 19 марта в Храме Воскресения Христова в 13.00… Потом мы едем на Щербинское кладбище, там будет захоронение тела, не кремация", - сказала собеседница агентства.
Голиков окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году. После окончания обучения на режиссёрском факультете Школы-студии в 1976 году он был принят в труппу МХАТ имени М. Горького
. В 1987 году артист остался в труппе театра под руководством Т.В. Дорониной.
Он сыграл роли в ряде важных для театра постановок: "Так победим!" М.Ф. Шатрова, "Кремлёвские куранты" Н.Ф. Погодина, "Тартюф" Ж.Б. Мольера, "Три толстяка" Ю.К. Олеши и М.А. Горюнова, "Господа Головлёвы" М.Е. Салтыкова-Щедрина, "Последний срок" В.Г. Распутина.
Помимо актерской деятельности, Голиков также работал в качестве режиссёра над спектаклем "Живи и помни" В.Г. Распутина, в Грозненском русском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова в 1975 году поставил спектакль "Наташа". В 2011-2017 годах по совместительству играл на сцене московского театра Et Cetera
. Сочетал работу актера, режиссёра и педагога — в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе
.