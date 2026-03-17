В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится в четверг в Храме Воскресения Христова в Москве, затем его похоронят на Щербинском кладбище, сообщила РИА Новости его вдова Марина Павлюк.

Голиков скончался в понедельник на 81 году жизни. Причиной смерти, по словам его вдовы, стала гематома черепа из-за падения в театре.

« "Панихида будет 19 марта в Храме Воскресения Христова в 13.00… Потом мы едем на Щербинское кладбище, там будет захоронение тела, не кремация", - сказала собеседница агентства.

Голиков окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году. После окончания обучения на режиссёрском факультете Школы-студии в 1976 году он был принят в труппу МХАТ имени М. Горького . В 1987 году артист остался в труппе театра под руководством Т.В. Дорониной.

Он сыграл роли в ряде важных для театра постановок: "Так победим!" М.Ф. Шатрова, "Кремлёвские куранты" Н.Ф. Погодина, "Тартюф" Ж.Б. Мольера, "Три толстяка" Ю.К. Олеши и М.А. Горюнова, "Господа Головлёвы" М.Е. Салтыкова-Щедрина, "Последний срок" В.Г. Распутина.