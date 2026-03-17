В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым - РИА Новости, 17.03.2026
20:21 17.03.2026
В Москве пройдет прощание с актером МХАТ имени Горького Андреем Голиковым
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ, 1982
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ, 1982
Андрей Голиков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прощание с одним из старейших актеров МХАТ имени Горького Андреем Голиковым состоится в четверг в Храме Воскресения Христова в Москве, затем его похоронят на Щербинском кладбище, сообщила РИА Новости его вдова Марина Павлюк.
Голиков скончался в понедельник на 81 году жизни. Причиной смерти, по словам его вдовы, стала гематома черепа из-за падения в театре.
«
"Панихида будет 19 марта в Храме Воскресения Христова в 13.00… Потом мы едем на Щербинское кладбище, там будет захоронение тела, не кремация", - сказала собеседница агентства.
Голиков окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году. После окончания обучения на режиссёрском факультете Школы-студии в 1976 году он был принят в труппу МХАТ имени М. Горького. В 1987 году артист остался в труппе театра под руководством Т.В. Дорониной.
Он сыграл роли в ряде важных для театра постановок: "Так победим!" М.Ф. Шатрова, "Кремлёвские куранты" Н.Ф. Погодина, "Тартюф" Ж.Б. Мольера, "Три толстяка" Ю.К. Олеши и М.А. Горюнова, "Господа Головлёвы" М.Е. Салтыкова-Щедрина, "Последний срок" В.Г. Распутина.
Помимо актерской деятельности, Голиков также работал в качестве режиссёра над спектаклем "Живи и помни" В.Г. Распутина, в Грозненском русском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова в 1975 году поставил спектакль "Наташа". В 2011-2017 годах по совместительству играл на сцене московского театра Et Cetera. Сочетал работу актера, режиссёра и педагога — в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.
 
