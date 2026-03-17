17:51 17.03.2026
В Германии обсуждают создание стратегического газового резерва
Власти Германии обсуждают создание в стране стратегического газового резерва с целью предотвращения резких скачков цен и дефицита на фоне глобальной... РИА Новости, 17.03.2026
в мире, германия, ближний восток
В мире, Германия, Ближний Восток
В Германии обсуждают создание стратегического газового резерва

В ФРГ хотят создать стратегический газовый резерв для предотвращения скачков цен

© AP Photo / Eckehard Schulz
На подземном хранилище природного газа в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
На подземном хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Власти Германии обсуждают создание в стране стратегического газового резерва с целью предотвращения резких скачков цен и дефицита на фоне глобальной нестабильности, сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе.
"Независимо от того, что мы позволяем рынку действовать самостоятельно, и он надежно справляется с этой задачей (ценообразования - ред.), обсуждается вопрос о создании защищенного резерва, обособленного от рынка. По каким критериям, для каких задач и в каком объеме - это в настоящее время определяется на основе экспертных заключений", - сообщила Райхе на брифинге в ответ на вопрос, какие меры можно предпринять в связи с высоким расходованием запасов газа. Трансляцию ее выступления вел телеканал Phoenix.

В этой связи она анонсировала предстоящий "интенсивный диалог" по этому вопросу, в первую очередь, с потенциальными операторами, которые, по ее словам, будут участвовать в создании и обеспечении газового резерва.
"Поскольку необходимо и то, и другое: рыночно организованный бизнес.., но также и инструмент для чрезвычайных ситуаций, связанных с внешними потрясениями, такими, которые мы сейчас переживаем", - отметила Райхе.
Говоря о запасах газа в Германии на текущий момент, министр сообщила, что хранилища заполнены на 22%.
"Это не много, но достаточно, чтобы обеспечить снабжение до конца зимы, так как оно обеспечивается не только за счет газохранилищ, но и за счет трубопроводного газа и СПГ, который мы по-прежнему надежно получаем", - заверила Райхе.
Ранее во вторник министр сообщила, что из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке власти Германии примут решение о высвобождении части нефтяных резервов уже в ближайшие дни.
