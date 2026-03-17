Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/gd-2081116927.html
В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил установить требования к температурному режиму в салонах общественного транспорта и ввести...
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20260316/gosduma-2081032615.html
https://ria.ru/20260316/vklad-2080880636.html
https://ria.ru/20260316/zhkkh-2081077247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил установить требования к температурному режиму в салонах общественного транспорта и ввести механизм защиты пассажиров, согласно которому они смогут оплатить половину стоимости проезда, если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом, а также с отсутствием этой системы.
Законопроект о внесении изменений в закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" направлен в кабмин. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В ГД предложили ускорить назначение пенсии по потере кормильца
Вчера, 16:24
"Настоящий законопроект разработан в целях установления обязанности перевозчиков по обеспечению температурного режима в салоне транспортных средств при осуществлении регулярных перевозок пассажиров, соответствующего требованиям правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемых правительством Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Документом предлагается закрепить на федеральном уровне обязанность перевозчиков обеспечивать в автобусах, троллейбусах и другом городском наземном транспорте комфортную температуру для пассажиров.
Вводится механизм защиты пассажиров: если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом или с отсутствием этой системы пассажир сможет оплатить проезд только в размере 50% стоимости билета. Если билет уже оплачен полностью, перевозчик, согласно проекту, будет обязан вернуть половину стоимости поездки.
Законопроектом предлагается установить обязательные требования к температурному режиму в салонах транспорта, а также определить условия использования систем отопления и кондиционирования в зависимости от температуры воздуха на улице.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В ГД предложили ввести сберегательный вклад для участников СВО
Вчера, 04:49
Как отмечается в пояснительной записке, данная мера носит компенсационный характер для пассажира, вынужденного переносить дискомфорт при поездке, и одновременно является экономическим стимулом для перевозчика своевременно устранять неисправности систем отопления и кондиционирования, а также не допускать выпуск неисправных транспортных средств на линию.
"Люди не должны ехать зимой в холодном автобусе или летом - в раскаленном салоне без кондиционера. Если перевозчик не обеспечивает нормальные условия поездки, он должен нести за это экономическую ответственность. Законопроект вводит понятные правила и защищает пассажиров", - сказал Гусев РИА Новости.
Счетчик учета воды в квартире - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Госдуме рассказали о перерасчете ЖКУ за время отъезда
Вчера, 18:55
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала