В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил установить требования к температурному режиму в салонах общественного транспорта и ввести механизм защиты пассажиров, согласно которому они смогут оплатить половину стоимости проезда, если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом, а также с отсутствием этой системы.
Законопроект о внесении изменений в закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" направлен в кабмин. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий законопроект разработан в целях установления обязанности перевозчиков по обеспечению температурного режима в салоне транспортных средств при осуществлении регулярных перевозок пассажиров, соответствующего требованиям правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемых правительством Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Документом предлагается закрепить на федеральном уровне обязанность перевозчиков обеспечивать в автобусах, троллейбусах и другом городском наземном транспорте комфортную температуру для пассажиров.
Вводится механизм защиты пассажиров: если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом или с отсутствием этой системы пассажир сможет оплатить проезд только в размере 50% стоимости билета. Если билет уже оплачен полностью, перевозчик, согласно проекту, будет обязан вернуть половину стоимости поездки.
Законопроектом предлагается установить обязательные требования к температурному режиму в салонах транспорта, а также определить условия использования систем отопления и кондиционирования в зависимости от температуры воздуха на улице.
Как отмечается в пояснительной записке, данная мера носит компенсационный характер для пассажира, вынужденного переносить дискомфорт при поездке, и одновременно является экономическим стимулом для перевозчика своевременно устранять неисправности систем отопления и кондиционирования, а также не допускать выпуск неисправных транспортных средств на линию.
"Люди не должны ехать зимой в холодном автобусе или летом - в раскаленном салоне без кондиционера. Если перевозчик не обеспечивает нормальные условия поездки, он должен нести за это экономическую ответственность. Законопроект вводит понятные правила и защищает пассажиров", - сказал Гусев РИА Новости.