В ГД предложили обеспечивать в наземном транспорте комфортную температуру

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил установить требования к температурному режиму в салонах общественного транспорта и ввести механизм защиты пассажиров, согласно которому они смогут оплатить половину стоимости проезда, если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом, а также с отсутствием этой системы.

Законопроект о внесении изменений в закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" направлен в кабмин. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящий законопроект разработан в целях установления обязанности перевозчиков по обеспечению температурного режима в салоне транспортных средств при осуществлении регулярных перевозок пассажиров, соответствующего требованиям правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемых правительством Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Документом предлагается закрепить на федеральном уровне обязанность перевозчиков обеспечивать в автобусах, троллейбусах и другом городском наземном транспорте комфортную температуру для пассажиров.

Вводится механизм защиты пассажиров: если перевозчик выпустил на линию транспорт с неисправной системой отопления зимой или кондиционирования летом или с отсутствием этой системы пассажир сможет оплатить проезд только в размере 50% стоимости билета. Если билет уже оплачен полностью, перевозчик, согласно проекту, будет обязан вернуть половину стоимости поездки.

Законопроектом предлагается установить обязательные требования к температурному режиму в салонах транспорта, а также определить условия использования систем отопления и кондиционирования в зависимости от температуры воздуха на улице.

Как отмечается в пояснительной записке, данная мера носит компенсационный характер для пассажира, вынужденного переносить дискомфорт при поездке, и одновременно является экономическим стимулом для перевозчика своевременно устранять неисправности систем отопления и кондиционирования, а также не допускать выпуск неисправных транспортных средств на линию.