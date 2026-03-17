Дмитриев назвал ожидаемый рост цен на газ в Европе разрушительным

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал спрогнозированный HSBC рост цен на газ в Европе на 40% разрушительным для промышленности и домохозяйств региона.
"Цены на природный газ в Европе будут "на целых 40% выше, чем предполагалось ранее, в 2026 году", сообщает HSBC. Это разрушительно для промышленности и домохозяйств. Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа", - написал Дмитриев в соцсети X.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
С начала марта нефть Brent подорожала на 43%, удерживаясь выше психологической отметки в 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 57%.