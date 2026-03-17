ФСБ за год предотвратила ущерб для ОПК на более чем 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В 2025 году в России удалось предотвратить ущерб от хищений в сфере производства вооружений на сумму более 30 миллиардов рублей, в госбюджет и предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса возвращены около 10 миллиардов рублей, сообщили в ФСБ РФ.

"Всего в 2025 году в результате работы по подобным фактам возбуждено более 700 уголовных дел, осуждены более 200 лиц, предотвращен ущерб на сумму более 30 миллиардов рублей, в федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около 10 миллиардов рублей", - сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой.