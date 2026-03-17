ФСБ за год предотвратила ущерб для ОПК на более чем 30 миллиардов рублей
ФСБ за год предотвратила ущерб для ОПК на более чем 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.03.2026
ФСБ за год предотвратила ущерб для ОПК на более чем 30 миллиардов рублей
В 2025 году в России удалось предотвратить ущерб от хищений в сфере производства вооружений на сумму более 30 миллиардов рублей, в госбюджет и предприятиям... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T10:09:00+03:00
2026-03-17T10:09:00+03:00
2026-03-17T10:21:00+03:00
ФСБ, Происшествия, Россия
ФСБ за год предотвратила ущерб для ОПК на более чем 30 миллиардов рублей
ФСБ за год предотвратила ущерб на 30 млрд рублей в сфере производства вооружений
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В 2025 году в России удалось предотвратить ущерб от хищений в сфере производства вооружений на сумму более 30 миллиардов рублей, в госбюджет и предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса возвращены около 10 миллиардов рублей, сообщили в ФСБ РФ.
По информации ФСБ
, силовики задержали руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 миллионов рублей у предприятий ОПК.
"Всего в 2025 году в результате работы по подобным фактам возбуждено более 700 уголовных дел, осуждены более 200 лиц, предотвращен ущерб на сумму более 30 миллиардов рублей, в федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около 10 миллиардов рублей", - сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой.