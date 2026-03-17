Во Франции заявили, что страну ждет гибель, если Украина вступит в ЕС - РИА Новости, 17.03.2026
17:44 17.03.2026
Во Франции заявили, что страну ждет гибель, если Украина вступит в ЕС
Франции будет угрожать "окончательная гибель" в случае, если Украина станет членом Евросоюза, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
2026-03-17T17:44:00+03:00
Филиппо: Франции будет угрожать гибель, если Украина станет членом ЕС

ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Франции будет угрожать "окончательная гибель" в случае, если Украина станет членом Евросоюза, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина получила условия для вступления в Евросоюз по финальным трем переговорным кластерам.
"Тем временем эти сумасброды на полной скорости пытаются втянуть Украину в ЕС, что станет для нас окончательной гибелью!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление Свириденко.
Лидер партии "Патриоты" также призвал Париж покинуть ЕС до того, как Украина вступит в него.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
