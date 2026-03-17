МИД Финляндии сообщил, что обсудит операцию в Ормузском проливе с ЕС и НАТО

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Финляндия обсудит возможную операцию по обеспечению свободы судоходства со своими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен.
"Cегодня в Брюсселе, а также в ближайшие дни мы будем обсуждать с нашими ближайшими партнерами и союзниками, как в Европейском союзе, так и в НАТО, следует ли провести какую-либо операцию, которая могла бы быть направлена именно на то, чтобы мы сохранили этот (Ормузский - ред.) пролив открытым, не только сейчас, но и в будущем", - заявила глава финского МИД в интервью телеканалу Euronews.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.