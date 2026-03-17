ФАС рассматривает обращение депутата Госдумы о проверке цен на алюминий

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает обращение депутата Госдумы о необходимости проверить стоимость алюминия на внутреннем рынке, держит ситуацию с ценами на металл на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее во вторник газета "Известия" сообщила, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ведомства Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке.

"Обращение поступило в ФАС России 5 марта и находится на рассмотрении … ФАС России держит ситуацию с ценообразованием на алюминий на контроле", - рассказали в ведомстве.

По мнению службы, приоритет должен отдаваться защите интересов внутренних потребителей, а ценообразование должно обеспечить баланс интересов производителей и потребителей первичного алюминия, создавать условия для устойчивого роста и модернизации взаимосвязанных производств.