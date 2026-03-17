ФАС рассматривает обращение депутата Госдумы о проверке цен на алюминий - РИА Новости, 17.03.2026
15:40 17.03.2026
ФАС рассматривает обращение депутата Госдумы о проверке цен на алюминий
ФАС рассматривает обращение депутата Госдумы о проверке цен на алюминий - РИА Новости, 17.03.2026
ФАС рассматривает обращение депутата Госдумы о проверке цен на алюминий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает обращение депутата Госдумы о необходимости проверить стоимость алюминия на внутреннем рынке,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T15:40:00+03:00
2026-03-17T15:40:00+03:00
экономика
россия
сергей лисовский
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
россия
экономика, россия, сергей лисовский, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Лисовский, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
ФАС рассматривает обращение депутата Госдумы о проверке цен на алюминий

ФАС рассматривает обращение о проверке цен на алюминий на внутреннем рынке

Алюминий - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Алюминий. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает обращение депутата Госдумы о необходимости проверить стоимость алюминия на внутреннем рынке, держит ситуацию с ценами на металл на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее во вторник газета "Известия" сообщила, что зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский обратился в адрес главы ведомства Максима Шаскольского с просьбой устанавливать цену на алюминий в РФ исходя из принципа экспортного паритета: стоимость алюминия для российских потребителей не должна превышать его стоимость для потребителей на ключевом экспортном рынке.
"Обращение поступило в ФАС России 5 марта и находится на рассмотрении … ФАС России держит ситуацию с ценообразованием на алюминий на контроле", - рассказали в ведомстве.
По мнению службы, приоритет должен отдаваться защите интересов внутренних потребителей, а ценообразование должно обеспечить баланс интересов производителей и потребителей первичного алюминия, создавать условия для устойчивого роста и модернизации взаимосвязанных производств.
ФАС России в октябре 2025 года с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства рекомендовала крупнейшему производителю алюминия разработать и утвердить торгово-сбытовую политику, работа над которой интенсивно ведется.
ЭкономикаРоссияСергей ЛисовскийМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
