ЕС согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Члены ЕС уже договорились о том, чтобы выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Я ожидаю, что решение по кредиту <...> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен", — сказал диписточник в Брюсселе.
Сейчас его блокирует Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По словам собеседника БНР, глава Евросовета Антониу Кошта провел разговор с премьером страны Виктором Орбаном, во время которого заявил о необходимости придерживаться плана, принятого в декабре.
Сам Орбан позже сообщил, что позиция Будапешта остается неизменной: если Украина хочет получить деньги из Брюсселя, она должна восстановить поставки нефти.
В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.