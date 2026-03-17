22:52 17.03.2026
Политолог объяснил, почему Европа отказалась помогать Трампу в Ормузе
Европа обижена на президента США Дональда Трампа из-за того, что тот не посвятил ее в истинные планы по военной операции на Ближнем Востоке, и потому отвергла... РИА Новости, 17.03.2026
в мире, европа, сша, иран, дональд трамп, александр рар, кайя каллас, нато, евросоюз, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Европа, США, Иран, Дональд Трамп, Александр Рар, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Политолог объяснил, почему Европа отказалась помогать Трампу в Ормузе

Политолог Рар: Европа из обиды отвергла призыв Трампа по безопасности в Ормузе

© REUTERS / StringerТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Европа обижена на президента США Дональда Трампа из-за того, что тот не посвятил ее в истинные планы по военной операции на Ближнем Востоке, и потому отвергла призыв Вашингтона по участию в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, полагает политолог Александр Рар.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.
"Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное", – такое мнение Рар высказал в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Политолог предположил, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый касается ситуации, когда американо-израильская военная операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы. Рар отметил, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США.
"Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в "чужой" войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти", – подчеркнул эксперт.
Второй вариант, при котором Европа может изменить решение, как полагает политолог, связан с украинским конфликтом.
"В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву. Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию", – подчеркнул эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреЕвропаСШАИранДональд ТрампАлександр РарКайя КалласНАТОЕвросоюзЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
