ЕС мог бы вернуть нефть из России на свой рынок, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз мог бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, но сейчас идет в противоположную сторону, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Из-за политических решений, принятых ранее в Европе, мы сейчас оказались в ситуации, когда Европа отрезана от двух важнейших евразийских источников нефти. Европа отгородилась от российской нефти политическим решением, а от арабской нефти - из-за нынешней ситуации с безопасностью, из-за войны там", - сказал Сийярто, выступая в Будапеште.
По его словам, вопрос в том, "будет ли Европа поддерживать эту ситуацию на идеологической основе или откроет для себя источник нефти, на открытие которого она может повлиять, исходя из экономической целесообразности".
"Потому что мы не можем повлиять на развитие войны на Ближнем Востоке, но Евросоюз может принять решение разрешить возвращение российской нефти на европейский рынок. Но, к сожалению, движение идет в противоположном направлении, поскольку в Брюсселе готовится законопроект, который полностью запретит российскую нефть на европейском рынке", - отметил министр.
Сийярто добавил, что полный отказ от российской нефти запланирован на 15 апреля, то есть через три дня после выборов в парламент Венгрии.