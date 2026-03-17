15:21 17.03.2026
ЕС мог бы вернуть нефть из России на свой рынок, заявил Сийярто
ЕС мог бы вернуть нефть из России на свой рынок, заявил Сийярто
Евросоюз мог бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, но сейчас идет в противоположную сторону, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.03.2026
ЕС мог бы вернуть нефть из России на свой рынок, заявил Сийярто

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз мог бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, но сейчас идет в противоположную сторону, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Из-за политических решений, принятых ранее в Европе, мы сейчас оказались в ситуации, когда Европа отрезана от двух важнейших евразийских источников нефти. Европа отгородилась от российской нефти политическим решением, а от арабской нефти - из-за нынешней ситуации с безопасностью, из-за войны там", - сказал Сийярто, выступая в Будапеште.
ЕК предложит запретить Венгрии и Словакии импортировать нефть из России
16 марта, 21:01
По его словам, вопрос в том, "будет ли Европа поддерживать эту ситуацию на идеологической основе или откроет для себя источник нефти, на открытие которого она может повлиять, исходя из экономической целесообразности".
"Потому что мы не можем повлиять на развитие войны на Ближнем Востоке, но Евросоюз может принять решение разрешить возвращение российской нефти на европейский рынок. Но, к сожалению, движение идет в противоположном направлении, поскольку в Брюсселе готовится законопроект, который полностью запретит российскую нефть на европейском рынке", - отметил министр.
Сийярто добавил, что полный отказ от российской нефти запланирован на 15 апреля, то есть через три дня после выборов в парламент Венгрии.
"И если мы победим 12 апреля, то 15 апреля мы будем бороться против Евросоюза, чтобы он не смог запретить Венгрии дешевую российскую нефть... В настоящее время у Венгрии нет более дешевого источника газа, чем Россия, и нет более дешевого источника нефти, чем Россия", - сказал он.
Ранее Сийярто призвал ЕС последовать примеру США и временно ослабить санкции против нефти из РФ.
ЕК призвала продолжать давление на Россию, несмотря на рост цен на нефть
9 марта, 23:42
 
