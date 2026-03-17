12:01 17.03.2026
СМИ: глава Евросовета обеспокоен последствиями конфликта на Ближнем Востоке
СМИ: глава Евросовета обеспокоен последствиями конфликта на Ближнем Востоке
СМИ: глава Евросовета обеспокоен последствиями конфликта на Ближнем Востоке

Europa Press: Кошта обеспокоен последствиями удара США и Израиля по Ирану

© REUTERS / Valentyn OgirenkoАнтониу Кошта
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Антониу Кошта. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что США и Израиль не представили никакой предварительной информации об ударах по Ирану европейским союзникам, а также выразил обеспокоенность последствиями этого конфликта для международного порядка, передает агентство Europa Press.
"США и Израиль не предоставили "никакой предварительной информации европейским союзникам"... Кошта подчеркнул "глубокую озабоченность" последствиями этой войны для международного порядка", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Лавров оценил возможные последствия кризиса на Ближнем Востоке
16 марта, 14:24
 
